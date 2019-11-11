Роспотребнадзор создаст информационный ресурс для защиты потребителей

Роспотребнадзор планирует создание информационного ресурса для помощи потребителям в получении исчерпывающей информации о продуктах. На его создание будет выделено 32,8 млн рублей. Об этом говорится в презентованных сегодня материалах проекта «Госрасходы» Счетной палаты РФ.



Согласно данным материалам, информационно-методическому центру Роспотребнадзора были выделены на создание информресурса субсидии. Информационный ресурс будет направлен на защиту российского потребителя от недостаточности информации о продуктах, не соответствующей, в том числе, принципам здорового питания. Он будет содержать также результаты проведенных Роспотребнадзором проверок качества продукции. Сумма запланированных на 2019-2020 годы субсидий составляет 32,8 млн рублей.



Разработка информационного портала «Здоровое питание», направленного на обеспечение граждан объективной информацией о качестве продуктов, ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Нацпроектом предусмотрена также и мобильная версия данного ресурса для расширения круга пользователей.



Проект «Госрасходы» является технологическим проектом Счетной палаты РФ. Он основан на открытых данных и направлен на создание инструмента для общественного контроля, а также предоставление всем гражданам РФ максимального доступа к первичным, обработанным и аналитическим данным.