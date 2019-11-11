В ПФР подтвердили право более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста на получение льгот

В Пенсионном фонде России (ПФР) подтвердили право более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста на льготы и меры социальной защиты за пять лет до наступления возраста выхода на пенсию. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-служба ПФР.



Специалисты фонда рассказали: «К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ».



В ПФР напомнили, что право на льготы граждане получают за пять лет до наступления пенсионного возраста – в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. В льготы входят два обязательно предоставляемых работодателем выходных дня ежегодно для прохождения диспансеризации.



Предпенсионеров, на которых наравне с беременными женщинами распространяются гарантии трудовой занятости, нельзя уволить. Им также нельзя отказать в приеме на работу по причине возраста. В предпенсионном возрасте граждане также могут рассчитывать на повышенный размер пособия по безработице, что составляет 11280 рублей, в случае, если они не смогут трудоустроиться.