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Первые 100 тысяч электронных паспортов будут выпущены в I полугодии 2020 года
19 ноября в 18:11 Государство 0 173 Васильева Елена
Первые сто тысяч электронных паспортов, представляющих собой пластиковые карты с чипом, будут выпущены в I полугодии 2020 года. Об этом в ходе рабочей встречи сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Максим Акимов.
Он сказал: «Этот проект будет реализован в двух формах – это пластиковая карта с российским чипом (мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены) и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется. Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего, в Министерстве внутренних дел. Я готов отдельно доложить по этому вопросу».
Вице-премьер также высказал президенту просьбу о проведении конкурса на разработку лучшего дизайна электронного паспорта. Акимов сказал: «И хотели бы просить вашего разрешения, так как все-таки паспорт гражданина – это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано».
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