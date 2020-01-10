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Президент обеспокоен уровнем рождаемости в стране

Сегодня в 14:04 Государство 0 56 Карина Мелова
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В своем послании Федеральному собранию глава государства выразил обеспокоенность низкими доходами семей с детьми и сокращением уровня рождаемости в стране по причине того, что сегодня «семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов», что провоцирует возникновение демографического спада.

С целью преодоления данной ситуации, Владимир Путин считает целесообразным с 1 января 2020 г. ввести выплаты материнского капитала при рождении первого ребенка, а также увеличить срок действия программы семейного капитала минимум до 31 декабря 2026 г. При этом, по мнению лидера страны, маткапитал, выделяемый при появлении на свет второго ребенка в семье, необходимо увеличить на 150 тысяч рублей до достижения общей суммой такого капитала отметки в 616 617 рублей.

Начиная с 1 января 2020 г., семьи каждый месяц должны получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3–7 лет. Так полагает глава государства и требует сделать порядок получения пособий семьями с детьми максимально простым. Подобные выплаты, предположительно, в среднем достигнут 11 тысяч рублей на ребенка в месяц.

Кроме того, Владимир Путин обращается к представителям банковской системы с просьбой более активно присоединяться к программе льготной ипотеки.
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