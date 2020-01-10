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Три фракции ГД согласны с поправками в Конституцию
Сегодня в 14:00 Государство 0 109 Карина Мелова
Во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин ознакомил общественность и СМИ с рядом поправок к Конституции, проект которых он представил на рассмотрение Государственной думы. Народные избранники собираются в четверг обсудить их в первом чтении.
Члены ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России» заявляют, что их фракции готовы поддержать проект закона о поправках в Конституцию в первом чтении («Интерфакс»). КПРФ пока воздерживается от однозначных высказываний. Первый заместитель Председателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Иван Мельников сообщил о намерении его коллег принять решение по данному вопросу позднее на заседании фракции.
Законопроект предполагает изменение 22 статей Конституции. Ожидается, что наибольшим модификациям будет подвержена статья 83, описывающая полномочия главы государства. Также поправки касаются статей, регулирующих порядок назначения правительства, прав и обязанностей членов парламента, Конституционного суда и прочих инстанций.
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