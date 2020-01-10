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Кремль в нерешительности
27 января в 16:14 Государство 0 245 Карина Мелова
Встречаясь с сотрудниками СМИ в понедельник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля определенности относительно порядка организации и проведения всенародного голосования по утверждению инициированных главой государства Владимиром Путиным изменений в конституцию РФ.
«Различные модальности обсуждаются. Решение на этот счет не принималось», – сказал господин Песков. При этом ранее «Ъ» обнародовал информацию о том, что Центральная избирательная комиссия начала готовиться к голосованию, которое, предположительно, пройдет с применением систем ГАС «Выборы» и «Мобильный избиратель».
В понедельник 27 января сопредседатель рабочей группы, занимающейся подготовкой изменений в основной закон страны, Павел Крашенинников уточнил, что законопроект о поправках в Конституцию РФ насчитывает 2 части. Первая описывает, какие поправки будут внесены, а вторая непосредственно процедуру их принятия/непринятия. 23 января ГД в первом чтении единогласно утвердила представленный президентом проект закона о поправках в конституцию. Второе чтение назначено на 11 февраля.
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