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Володин: возможен перенос второго чтения проекта закона о поправках к Конституции

30 января в 12:52 Государство 0 256 Карина Мелова
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Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в беседе с представителями прессы 30 января поделился сведениями о том, что дата второго чтения представленного главой государства законопроекта о поправках к Конституции может быть изменена с 11 февраля на последние числа месяца или даже начало марта.

Спикер ГД связывает данное предположение с большим количеством поправок, требующих детального обсуждения. В частности, он говорит следующее: «Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок».

Как утверждает г-н Володин, 3 февраля состоится Совет Госдумы, на котором будет принято решение о назначении новой даты второго чтения законопроекта Владимира Путина.
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