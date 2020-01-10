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Расширен перечень дозволенного метательного стрелкового оружия
30 января в 13:33 Государство 0 254 Карина Мелова
30 января в Российской Федерации начали действовать поправки к закону «Об оружии», допускающие использование лука и арбалета для охоты. Как известно, глава государства подписал законодательный акт в начале августа прошлого года. До этого указанное оружие применялось исключительно во время спортивных состязаний.
Желающие воспользоваться поправкой обязаны оформить охотничий билет и разрешение на хранение, а также ношение охотничьего оружия, которое, в свою очередь, подлежит регистрации в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
Для допуска к хранению и ношению оружия сперва надо получить лицензию на покупку охотничьего оружия, приобретя которое, можно подавать заявку на разрешение использования.
Чтобы получить лицензию, необходимо собрать документы, свидетельствующие о наличии знаний об обращении с оружием, и предоставить медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и противопоказаний к владению оружием.
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