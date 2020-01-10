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Арестованы слесари-похитители 2,6 миллиона долларов из банков РФ

30 января в 15:54 Государство 0 269 Карина Мелова
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В четверг на официальном ресурсе Министерства внутренних дел Российской Федерации появилась информация о прекращении деятельности преступной группы лиц, сумевших похитить из банков России сумму, равную $2,6 млн.

Нарушители были задержаны в столице и Екатеринбурге. «Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленники вели преступную деятельность в разных регионах государства. Сотрудники оперативных служб задержали троих подозреваемых во главе с лидером. Обыск выявил у арестованных 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро, а также более 1 миллиона рублей. При этом были обнаружены слепки и заготовки ключей от банковских ячеек. Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).
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