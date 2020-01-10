Водителей будут наказывать строже

На официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов Министерство юстиции РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, предписывающего ужесточение наказаний за нарушение ПДД.



Согласно документу, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч следует поднять с 500 до 3000 руб., на 40–60 км/ч – до 4 тыс. руб. Превысившие скорость более чем на 60 километров в час заплатят 5000 рублей или будут лишены водительского удостоверения на период от 4 месяцев до полугода.



Денежное взыскание с тех, кто допускает повторное нарушение, составит 10 тысяч рублей. Они также потеряют право на управление транспортным средством на год. За нежелание проходить медицинское освидетельствование предполагается наложение штрафа в размере 30–40 тысяч рублей.



Помимо этого, в соответствии с новой версией КоАП, будет действовать накопительная система нарушений, позволяющая на срок до полутора лет оставить автомобилиста без права вождения за 3 грубых проступка, среди которых превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, отказ уступить дорогу, когда это предписано правилами, поворот/разворот в местах, запрещенных знаками, разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, а также непредоставление преимущества пешеходу. Данная система не будет принимать в расчет нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.