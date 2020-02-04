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13 февраля – конечный срок утверждения порядка импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов

3 февраля в 13:59 Государство 0 394 Карина Мелова
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Не желая допустить повтор случая, который произошел в минувшем году с препаратом «Фризиум», председатель правительства РФ в ходе оперативного совещания с вице-премьерами распорядился до 13 февраля составить документы о процедуре ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для страдающих тяжелыми болезнями (в первую очередь, для детей).

Так, политик заявил: «Я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать эту работу и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана». Он также отметил, что получил соответствующий указ от Владимира Путина после обнародования послания Федеральному собранию.

Когда речь зашла о коронавирусе нового типа, глава российского правительства подчеркнул наличие всех препаратов и средств для предупреждения распространения заболевания и готовность обеспечить ими население, оставив цены в аптеках без изменений. Ожидается, что за этим проследит Федеральная антимонопольная служба.
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