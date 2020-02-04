|
13 февраля – конечный срок утверждения порядка импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов
3 февраля в 13:59 Государство 0 394 Карина Мелова
Не желая допустить повтор случая, который произошел в минувшем году с препаратом «Фризиум», председатель правительства РФ в ходе оперативного совещания с вице-премьерами распорядился до 13 февраля составить документы о процедуре ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для страдающих тяжелыми болезнями (в первую очередь, для детей).
Так, политик заявил: «Я попрошу Татьяну Алексеевну Голикову четко организовать эту работу и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана». Он также отметил, что получил соответствующий указ от Владимира Путина после обнародования послания Федеральному собранию.
Когда речь зашла о коронавирусе нового типа, глава российского правительства подчеркнул наличие всех препаратов и средств для предупреждения распространения заболевания и готовность обеспечить ими население, оставив цены в аптеках без изменений. Ожидается, что за этим проследит Федеральная антимонопольная служба.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
ГД считает нецелесообразным поднятие аптеками цен при росте заболеваемостиСегодня в 15:32 Экономика
5 числа ожидается повышение цен на авиабилетыСегодня в 14:35 Государство
Минздрав к бою готов!Сегодня в 13:55 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Арестованы слесари-похитители 2,6 миллиона долларов из банков РФ Минстрой ужесточает контроль за состоянием ЖКХ Росстат: доля МСП в экономике РФ сократилась до 20.2% по итогам 2018 года Инвестиционный форум в Сочи будет перенесен Роспотребнадзор тщательно проверяет всех вернувшихся из Поднебесной
Архив статей