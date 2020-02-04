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ЕАЭС установил новые нормы по пересечению границы с наличными средствами
Сегодня в 13:18 Государство 0 270 Карина Мелова
Портал Федеральной таможенной службы (ФТС) опубликовал обновленные правила провоза через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денег в размере более 10 тысяч долларов. Они начинают действовать 4 февраля.
Отныне в описанной ситуации, кроме заполнения таможенной декларации, необходимо будет документально подтвердить происхождение наличных средств (например, предоставить выписку из банка о взятии кредита, снятии со счета, свидетельства получения определенной суммы в дар или наследство). При отсутствии подобных доказательств пересечение таможенной границы ЕАЭС с наличными средствами/денежными инструментами, общая сумма которых превышает $10 000, будет невозможным.
Нововведения применяются к членам ЕАЭС, а именно к Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Армении и России, и призваны противодействовать спонсированию терроризма и транспортировке денег, полученных незаконным путем.
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