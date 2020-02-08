Изданный президентом указ позволяет ветеранам ВОВ получить разовые выплаты

7 февраля веб-портал Кремля обнародовал указ главы государства о разовых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченных к 75-й годовщине Победы.



В частности, в апреле–мае нынешнего года 75 тыс. рублей получат инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в РФ, в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках. Столько же законодательным актом предписывается выдать на руки бывшим несовершеннолетним заключенным концентрационных лагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания, оборудованных фашистами во время Второй мировой войны, супруги военнослужащих, погибших в течение войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы/вдовцы умерших ветеранов и инвалидов.



При этом на 50 тысяч рублей могут рассчитывать труженики тыла, и в прошлом совершеннолетние узники концлагерей, созданных нацистами мест заключения и гетто.



В конце прошлого месяца, после заседания Российского организационного комитета «Победа», Владимир Путин уполномочил правительство к 1 марта подготовить предложения о совершении разовых выплат ветеранам и инвалидам ВОВ.