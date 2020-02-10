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Алиса спешит на помощь

13 февраля в 12:37 Государство 0 251 Карина Мелова
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В процессе проведения «Урока цифры» в столице Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поделился сведениями о том, что подконтрольное ему ведомство займется разработкой опции оказания государственных услуг посредством применения голосового ассистента.

Г-н Шадаев описал функционал следующим образом: «У нас как у министерства стоит [задача] скоро [начать] госулуги предоставлять в режиме диалога с помощником. Мы вот навык начали развивать у «Алисы», чтобы можно было задать вопрос: «Как получить паспорт?». И дальше, чтобы он [голосовой помощник] провел через эту историю, ты биометрически идентифицировался и уже пришел за готовым паспортом».

Чиновник акцентировал внимание на том, что голосовые помощники «творят революцию», целиком меняя схему взаимодействия человека и цифрового устройства и провоцируя отказ от введения текста с последующей заменой его на голосовые указания.

Напомним: впервые виртуальный голосовой помощник «Алиса», созданный компанией «Яндекс», был активирован осенью 2017 г. Заложенные в него функции имитируют настоящий диалог, распознавая речь и выполняя задания пользователя.
По материалам ТАСС
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