Главная > Государство

Соседи должников по ЖКХ могут выдохнуть с облегчением

18 февраля в 12:30 Государство 0 409 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на официальный документ, представленный правовым управлением Государственной думы, «Известия» 18 февраля обнародовали информацию о готовности нижней палаты обсудить поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые запрещают прекращать снабжать теплом, горячей и холодной водой жилье должников в многоквартирных домах. Потребность в изменениях появилась после поступления большого количества жалоб людей, которые оплачивают вышеуказанные услуги вовремя, однако их квартиры затапливает вследствие отключения у соседей.

Регулирующий данный вопрос проект закона подготовил народный избранник Алексей Куринной. По этому поводу он выразил такое мнение: «Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями».

Члены «Справедливой России» и КПРФ согласны с господином Куринным и отсутствием необходимости прибегать к радикальным мерам в описанных ситуациях. Единороссы полагают, что законопроект надо более внимательно изучить. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации инициативу не поддерживает.

Долги за услуги ЖКХ равняются, в среднем, 21,7 тыс. руб. (данные взяты со статистики ФССП).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Пригородное железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто ранее намеченного срока

Сегодня в 14:23 Общество

«Роснефть» опять бьет рекорды

Сегодня в 13:24 Экономика

Покидая роддом, не забудьте взять с собой сертификат на маткапитал

Сегодня в 12:41 Государство

Младшие школьники голодными не останутся

18 февраля в 16:57 Образование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Суицид в Чертановском суде В программу материнского капитала вдохнули новую жизнь Увеличенный кешбэк и бонусы от банка за отказ от пластика Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону? Китайцы знают, как победить коронавирус

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru