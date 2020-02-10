Соседи должников по ЖКХ могут выдохнуть с облегчением

Ссылаясь на официальный документ, представленный правовым управлением Государственной думы, «Известия» 18 февраля обнародовали информацию о готовности нижней палаты обсудить поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые запрещают прекращать снабжать теплом, горячей и холодной водой жилье должников в многоквартирных домах. Потребность в изменениях появилась после поступления большого количества жалоб людей, которые оплачивают вышеуказанные услуги вовремя, однако их квартиры затапливает вследствие отключения у соседей.



Регулирующий данный вопрос проект закона подготовил народный избранник Алексей Куринной. По этому поводу он выразил такое мнение: «Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями».



Члены «Справедливой России» и КПРФ согласны с господином Куринным и отсутствием необходимости прибегать к радикальным мерам в описанных ситуациях. Единороссы полагают, что законопроект надо более внимательно изучить. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации инициативу не поддерживает.



Долги за услуги ЖКХ равняются, в среднем, 21,7 тыс. руб. (данные взяты со статистики ФССП).