Минздрав составил список психофармакологических препаратов для ввоза в РФ

В процессе выполнения поручения главы государства Владимира Путина и правительства РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился составить список болезней и допустимых к ввозу на территорию страны медикаментов для их терапии, в составе которых имеются наркотические/психотропные вещества. Об этом свидетельствует приказ, размещенный 20 февраля на веб-портале правовой информации.



Из публикации следует, что разрешается импорт в Россию таких психофармакологических препаратов, как ректальный раствор «Диазепам», оромукозальный раствор «Мидазолам», таблетки/капсулы «Клобазам», ампулы раствора «Лоразепам» эликсир, раствор для инъекций «Фенобарбитал», применяемые при терапии эпилепсии, при эпилептическом статусе, а также в случаях оказания паллиативной помощи. Ожидается, что приказ вступит в силу 1 марта 2020 г. и будет действовать до 31 декабря 2023 г.



Согласно утверждениям представителей общественных объединений, как минимум 2000 детей в России нуждаются в лечении с использованием медикаментов с наркотическим/психофармакологическим составом.