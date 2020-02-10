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Минздрав составил список психофармакологических препаратов для ввоза в РФ

Сегодня в 15:02 Государство 0 64 Карина Мелова
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В процессе выполнения поручения главы государства Владимира Путина и правительства РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился составить список болезней и допустимых к ввозу на территорию страны медикаментов для их терапии, в составе которых имеются наркотические/психотропные вещества. Об этом свидетельствует приказ, размещенный 20 февраля на веб-портале правовой информации.

Из публикации следует, что разрешается импорт в Россию таких психофармакологических препаратов, как ректальный раствор «Диазепам», оромукозальный раствор «Мидазолам», таблетки/капсулы «Клобазам», ампулы раствора «Лоразепам» эликсир, раствор для инъекций «Фенобарбитал», применяемые при терапии эпилепсии, при эпилептическом статусе, а также в случаях оказания паллиативной помощи. Ожидается, что приказ вступит в силу 1 марта 2020 г. и будет действовать до 31 декабря 2023 г.

Согласно утверждениям представителей общественных объединений, как минимум 2000 детей в России нуждаются в лечении с использованием медикаментов с наркотическим/психофармакологическим составом.
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