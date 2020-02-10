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За ним в огонь и в воду
21 февраля в 15:07 Государство 0 257 Карина Мелова
29 января 2020 г. Центр политической конъюнктуры проанализировал мнение народа касательно потенциального ухода В. Путина с поста главы государства по истечении срока действия его полномочий в 2024 г. Опрос 4 сформированных в Москве, Волгограде, Перми и Иркутске фокус-групп выявил, что граждане РФ имеют четкое представление о связанных с этим рисках и возможных негативных последствиях.
Согласно результатам исследования, больше всего люди боятся последующего накала в битве за власть, дележа имущества, снижения авторитета РФ на международной арене, потери преемственности власти, а также сокращения объема социальных обязательств государства и прекращения действия нацпроектов.
Немного меньшую тревогу опрошенные выражают по поводу потенциального нарастания межнациональных конфликтов, увеличения коррупции и враждебности со стороны других стран, особенно США.
Кроме того, респонденты переживают о том, что в значительной степени могут «пострадать» экономика России и ее готовность к обороне. Они также опасаются бизнес-потерь, провоцируемых отменой контрсанкций, гражданского конфликта и вступления в военные действия с членами НАТО.
По материалам ТАСС
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