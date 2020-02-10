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Все изменения в основной закон страны начнут действовать одновременно

27 февраля в 12:49 Государство 0 330 Карина Мелова
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Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, 27 февраля обнародовал информацию о том, что при поддержке граждан на общероссийском голосовании все изменения в основной закон государства получат юридическую силу одновременно. К ним относятся также поправки, предписывающие наделение парламента некоторыми полномочиями президента.

Политик допускает возможность внесения в ГД главой государства определенного количества изменений, рассматриваемых рабочей группой в Кремле: «Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Думу президентом». Так, Владимир Путин, например, подкорректировал список чиновников, на которых накладываются ограничения по хранению средств за рубежом. Путин распорядился включить в него и президента Российской Федерации.
По материалам ТАСС
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