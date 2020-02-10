Министерство юстиции выступает за корректировку системы штрафов за нарушения ПДД

Замминистра юстиции РФ Денис Новак считает рациональным повторно рассмотреть проект обновлений в Кодекс об административных правонарушениях, поскольку инициатива МВД о стремительном росте штрафов за несоблюдение ПДД, призванная снизить показатели смертности вследствие аварий на дорогах, не соответствует запросам социума (ист.: публикация «РИА Новости» от 27 февраля).



Основной задачей обновленного КоАП должно быть не ужесточение ограничений, накладываемых на владельцев транспортных средств, а создание безопасных условий во время движения, что требует всестороннего принятия таких мер, как разработка инфраструктуры, а также улучшение схемы размещения дорожных знаков и систем видеонаблюдения.



Помимо прочего, г-н Новак говорит о необходимости усовершенствовать процедуру обжалования постановлений о штрафах («Газета.ру»).



Напомним: представленный Министерством юстиции РФ 30 января проект измененного КоАП предлагает категоризировать административные нарушения в зависимости от их тяжести с последующим назначением соответствующих наказаний с учетом вида противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда. Согласно инициативе, рекомендуется не накладывать штраф и обходиться предупреждением в случаях негрубых нарушений, совершенных в первый раз.