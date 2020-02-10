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Россияне проголосуют за поправки в Конституцию 22 апреля

27 февраля в 15:45 Государство 0 309 Карина Мелова
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Дата 22 апреля комитетом ГД по государственному строительству и законодательству официально определена как день всероссийского голосования по изменениям в основной закон страны (ист.: ТАСС).

Указанный день будет выходным. Граждане смогут посетить места проведения голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Как известно, глава государства обязан издать указ об общероссийском голосовании, определяющий выносящийся на это голосование вопрос. Данное распоряжение подлежит публикации не позднее дня, следующего за днем его выдачи.

В четверг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас представили поправки, которые описывают процесс голосования и будут включены во II статью проекта закона президента об изменениях в Конституции России.

Во втором чтении законопроект, вероятно, будет рассматриваться десятого марта, а в третьем – одиннадцатого.
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