Россияне проголосуют за поправки в Конституцию 22 апреля

Дата 22 апреля комитетом ГД по государственному строительству и законодательству официально определена как день всероссийского голосования по изменениям в основной закон страны (ист.: ТАСС).



Указанный день будет выходным. Граждане смогут посетить места проведения голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени.



Как известно, глава государства обязан издать указ об общероссийском голосовании, определяющий выносящийся на это голосование вопрос. Данное распоряжение подлежит публикации не позднее дня, следующего за днем его выдачи.



В четверг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас представили поправки, которые описывают процесс голосования и будут включены во II статью проекта закона президента об изменениях в Конституции России.



Во втором чтении законопроект, вероятно, будет рассматриваться десятого марта, а в третьем – одиннадцатого.