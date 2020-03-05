Больничный и декретный отпуск будут оплачиваться непосредственно Фондом социального страхования

Ссылаясь на пресс-службу правительства РФ, 5 марта «Известия» уведомили общественность о готовящемся законопроекте от Минтруда, в соответствии с которым страховые выплаты работникам будут производить не наниматели, а непосредственно Фонд социального страхования. Проект закона призван, предположительно, регулировать оплату отпуска по беременности/родам, пребывания на больничном, пособия на погребение, а также отпуска, превышающего указанный в Трудовом кодексе РФ период в 28 дней.



Проект закона должен быть подготовлен к сентябрю 2020 г. и внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2020 г. При этом «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ согласились поддержать инициативу при условии своевременного совершения выплат гражданам. Как известно, в теперешнее время ответственность за страховые выплаты работникам несет работодатель, который получает компенсацию потраченных на них средств от ФСС.



Напомним: с 2011 г. в некоторых субъектах РФ реализуется проект «Прямые выплаты», предполагающий отказ от посредника в лице нанимателя при перечислении пособий работникам. Подтвердив ТАСС в 2018 г. планы ФСС в 2021 г. перейти на прямые выплаты по соцстрахованию, глава фонда Андрей Кигим заявил: «Это будет эффективно как для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, так и для работающих граждан, которые будут социально защищены и гарантированно получат причитающиеся выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию».