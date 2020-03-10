От комитета Совфеда ничего не ускользнет

Во вторник, 10 марта, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон страны Андрей Клишас поделился с журналистами ТАСС сведениями о том, что члены профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству встретятся 11 марта для тщательного рассмотрения всех деталей проекта закона о поправках в Конституцию Российской Федерации перед его утверждением. Участниками заседания также будут Игорь Краснов (генеральный прокурор РФ), Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ) и Валерий Фадеев (председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).



Господин Клишас сообщил: «Формально заседание комитета мы можем провести только после того, как Дума примет текст в третьем чтении. Если будет принято решение, что мы рассматриваем [закон] завтра, – а вероятность этого очень большая, – то тогда нам с вами по ходу пленарного заседания необходимо будет рассмотреть [закон] и принять решение. Конституция – вопрос очень ответственный, поэтому мы каждую фразу будем перепроверять много раз».



На сегодня запланировано второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию РФ. После изучения документа в первом чтении было предложено внести примерно 400 изменений. Некоторую долю из них профильный комитет рекомендовал нижней палате принять.