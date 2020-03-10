|
Нижняя палата парламента приняла закон о поправке в основной закон
11 марта в 13:19 Государство 0 218 Карина Мелова
В среду, 11 марта, Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона о поправке к Конституции РФ. Законопроект был поддержан 383 народными избранниками, при этом 43 члена фракции КПРФ воздержались. Противников нового закона среди участников голосования не оказалось.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что нововведения призваны удовлетворить запросы современной жизни и общества, и добавил: «При этом неизменными – о чем неоднократно говорил президент РФ – остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в главах 1, 2 и 9».
Как пояснил спикер Госдумы, до постановки вопроса о поправках в основной закон страны на всероссийском голосовании депутаты будут общаться со своими избирателями в регионах и растолковывать каждое изменение. По словам политика, в недавнем прошлом это обговаривалось на Совете Государственной думы.
Далее закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации. Ожидается, что это состоится в среду. Если 2/3 законодательных собраний субъектов РФ одобрят документ, глава государства направит соответствующий запрос в Конституционный суд, который рассмотрит дело о проверке положений, не вступивших в силу. При положительном исходе 22 апреля будет организовано общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон. В случае, если результат голосования будет в пользу поправки, президент распорядится опубликовать Конституцию с внесенными в нее изменениями и фиксацией даты вступления их в силу.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Центробанк: в 2019 году страховой рынок не продемонстрировал роста сборов11 марта в 17:05 Страхование
Водители пока могут спать спокойно11 марта в 16:18 Государство
Платежи в криптовалюте – когда мы сможем купить себе утренний кофе за биткоин?11 марта в 15:41 Финансовые рынки
До 4-х лет тюрьмы за нарушения на всероссийском голосовании11 марта в 15:00 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Больничный и декретный отпуск будут оплачиваться непосредственно Фондом социального страхования Президент РФ переживает за российско-турецкие отношения Коллекторы определили проблемы, из-за которых заемщики просрочивают платежи по кредитам Глава правительства утвердил порядок импорта незарегистрированных в РФ медпрепаратов Возможность регистрации нового авто через дилерский центр станет доступна не позднее апреля