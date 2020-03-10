Водители пока могут спать спокойно

На состоявшейся 11 марта встрече членов группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» замглавы Министерства юстиции РФ Денис Новак сообщил, что штрафы для водителей в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях останутся прежними («Известия»). Он добавил, что, согласно результатам релевантных исследований, увеличение размера денежных взысканий за нарушения правил дорожного движения не сократит число аварий на дорогах.



27 февраля господин Новак подчеркнул, что ощутимое увеличение штрафов за несоблюдение ПДД не соответствует запросам общества, поскольку перед новым КоАП стоит задача гарантировать безопасность дорожного движения, а не применять ограничительные меры в отношении автомобилистов, что требует поиска комплексного решения.



30 января Минюст представил обновленный проект КоАП, категорирующий административные нарушения в зависимости от их тяжести. Уменьшению подлежит количество видов таких нарушений. Кроме того, предлагается не накладывать штраф, а выносить предупреждение за негрубое нарушение, совершенное в первый раз.



При этом 31 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового Кодекса об административных нарушениях, предполагающий поднять штрафы для водителей.