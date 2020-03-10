НКР выступил за предоставление родителям больничного из-за введения карантина в школах

Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета (НКР), 17 марта поделилась с сотрудником RT сведениями о том, что возглавляемая ею организация выступает за предоставление работающим родителям детей до 14 лет оплачиваемого больничного из-за введения карантина в школах в качестве предупреждающей меры.



Госпожа Волынец утверждает, что в условиях закрытия все большего числа учебных заведений много детей сидят дома без присмотра взрослых, и добавляет: «Проблема усугубляется еще и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения».



Как известно, в понедельник в московских школах начинает действовать режим свободного посещения, во вторник он вводится также в госучреждениях дополнительного образования и спортивных школах. На этой неделе обучение будет проходить в обычном режиме и дистанционно (для ушедших на карантин). Родителям предоставляется выбор касательно того, будет ли их ребенок посещать занятия в школе или обучаться, оставаясь дома.



С 21 марта до 12 апреля в столице закрываются общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

По материалам «Известий»