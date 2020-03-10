Владимир Путин готовит видеообращение к россиянам по ситуации с коронавирусом (текстовая трансляция) 25 марта в 17:10 Государство 294 Иван Тихонов 1 Изображение

Сегодня, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступит в телеобращении к россиянам по ситуации с коронавирусом.



Напомним, за последние сутки в РФ зарегистрировано 163 случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 — 658, из них 410 — в Москве. Выздоровели 29 человек.



Обращение Владимира Путина



Уважаемые граждане России!



Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. По ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад. Благодаря принятым мерам, в целом, нам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Но мы все же не можем оградиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, серьезно пораженные эпидемией. Полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно.



Ввиду этого, мы должны действовать профессионально, на опережение, организованно и сплоченно.



Приоритет государства - жизнь и здоровье наших граждан. Для этого мы задействовали все возможности и ресурсы.



Хочу обратиться ко всем врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, служб скорой помощи, к нашим ученым: "Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю Вас за самоотверженный труд".



Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и региональных властей. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Для всех граждан сейчас стоит задача - максимально снизить риски.



Естественно, возникает вопрос об организации всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с заранее установленной датой - 22 апреля. Вы знаете, насколько серьезно я к этому вопросу отношусь. Конечно, я попрошу вас прийти и высказать свое мнение по данному ключевому вопросу для нашей страны. Однако жизнь, здоровье и безопасность людей - приоритет для государства.



Считаю, что голосование стоит перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация, и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, мы примем решение о новом дне голосования.



Далее. Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта по воскресенье, 5 апреля.



Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе, медицинские учреждения, аптеки, магазины, транспорт органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю: длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни.



Обращаюсь ко всем гражданам страны: "Давайте не будем поступать, полагаясь на наше "Авось". Не думайте: "меня это не коснется". Это может коснуться каждого". В таком случае, то, что происходит в Европе и за океаном может стать нашим ближайшим будущим. Нужно проявить дисциплину и ответственность и обязательно соблюдать все рекомендации. Надо поберечь и себя, и своих близких. Самое безопасное сейчас - побыть дома.



Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги. Прежде всего, чтобы обеспечить соцзащиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку МСП, в котором заняты миллионы людей.



В этой связи, будут реализованы следующие, первоочередные меры:



1. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6ти месяцев будут продлеваться автоматически без предоставления дополнительных справок и хождения по инстанциям. Выплаты к 75-летию Великой Победы в 75 тыс. и 50 тыс. рублей должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного - уже в апреле.



2. Поддержка семей с детьми. Предлагаю в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно ежемесячно.



Что касается новой меры поддержки - выплаты на детей от 3 до 7 лет - поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы получать выплаты не в июле, а на месяц раньше - в июне. Прошу губернаторов ускорить передачу информации из региональных загсов в налоговые службы.



3. Поддержка тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагают установить норму выплаты по больничным; они должны рассчитываться, исходя их суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Такая норма будет действовать до конца текущего года.



Экономика РФ, как и экономики других стран, на фоне эпидемии испытывает сильное негативное давление. Нужно поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Предлагают увеличить сумму по безработице до уровня МРОТ.



4. Еще одна зона риска - кредиты граждан. Предлагаю предусмотреть каникулы по ипотечным и потребкредитам при сложной жизненной ситуации. Если доход человека сократился более, чем на 30%, то у него должно быть право временно приостановить обслуживание долга и без штрафов пролонгировать его. Прошу Банк России предусмотреть аналогичные меры и для ИП. Если объективно невозможно выплатить кредит, то человек не должен попасть в тупик. Необходимо упростить процедуру банкротства, она должна быть посильной и не обременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие изменений в нормативную базу.



5. СМП и микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу. Наша важнейшая задача - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет содействие в этом вопросе. Предлагаю для тех предприятий и отраслей, которые наиболее затронуты непростой ситуацией, для МСП предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. А для микропребприятий - дополнительно отсрочка по страховым взносам в социальный фонд. Что касается банковских кредитов. Предлагаю предусмотреть для МСП и микропредприятий отсрочку по кредитам на 6 месяцев.



Прошу правительство и ЦБ принять дополнительные меры для устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Далее. Защита предприятий от банкротства: предлагаю ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компании и взыскании долгов. Повторяю, эти меры будут распространены на компании, работающие в отраслях, наиболее затронутых нынешней ситуацией. Правительство должно мониторить и корректировать перечень отраслей, нуждающихся в поддержке.



6. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан. Прежде всего, занятых на МСП. Предлагаю в два раза, с 30% до 15% снизить размер страховых взносов. такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты выше уровня МРОТ; если на уровне или ниже МРОТ, то ставка останется прежней. Эта ставка вводится на перспективу, а не просто как антикризисная мера. Это станет долгосрочным стимулом для работодателей повышать зарплаты сотрудникам.



Наконец, предлагаю еще 2 меры. Все выплаты доходов в виде % и дивидендов, уходящие из РФ в офшоры, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас реальная ставка налога - 2%, тогда как обычные граждане, даже с небольшим доходом платят 13% подоходного налога. Предлагаю повысить ставку налога для тех, кто выводит дивиденды на зарубежные счета, увеличить до 15%. Необходимо избежать двойного налогообложения с некоторыми странами, для этого будут сделаны корректировки. Если зарубежные партнеры не примут наши предложения, то РФ выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные средства российского происхождения.



Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских депозитов или инвестиций в акции превышает сумму 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. Не на сам вклад, а на получаемые проценты.



Предложенные решения непростые. Прошу отнестись к ним с пониманием.



Уважаемые граждане!



Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают. Они дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство и общество будут действовать вместе. Если сделаем все, что зависит от каждого из нас. Нужно помнить о личной ответственности за близких, о тех, кто живет рядом. Именно в такой солидарности заключается сила общества.



Благодарю вас за внимание! Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Верховный суд рассмотрит инициативу по передаче уголовных дел бизнесменов суду присяжных 25 марта в 18:11 Бизнес Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 25 марта 25 марта в 16:47 Медицина Коронавирус «бьёт» по железной дороге 25 марта в 11:51 Транспорт В Кремле заявили об участии Владимира Путина в саммите G20 24 марта в 19:02 Внешняя политика