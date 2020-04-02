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Перепись населения столкнулась с коронавирусом

Сегодня в 10:45 Государство 0 178 Иван Тихонов
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Пандемия коронавируса может воспрепятствовать проведению всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь 2020 года (с 1 по 31 октября). Ввиду этого, Росстат предлагает перенести перепись на 2021 год. Это не повлияет на качество и результаты ценза, уверенны в ведомстве.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что руководство его ведомства «анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате». Новые сроки проведения ценза установит правительство.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — передают слова г-на Малкова РИА Новости.

В Росстате напомнили, что в некоторых регионах страны первый этап переписи был перенесен с 1 апреля на второе полугодие на фоне распространения коронавируса.
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