Перепись населения столкнулась с коронавирусом

Пандемия коронавируса может воспрепятствовать проведению всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь 2020 года (с 1 по 31 октября). Ввиду этого, Росстат предлагает перенести перепись на 2021 год. Это не повлияет на качество и результаты ценза, уверенны в ведомстве.



Глава Росстата Павел Малков заявил, что руководство его ведомства «анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате». Новые сроки проведения ценза установит правительство.



«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — передают слова г-на Малкова РИА Новости.



В Росстате напомнили, что в некоторых регионах страны первый этап переписи был перенесен с 1 апреля на второе полугодие на фоне распространения коронавируса.