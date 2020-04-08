Дополнительные пособия на детей до трех лет будут выплачиваться в апреле-июне

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о том, что дополнительные пособия в размере 5 тысяч рублей на детей до трех лет могут быть выплачены в апреле-июне текущего года, пишет ТАСС. Получить дополнительные средства смогут семьи, имеющие право на материнский капитал.



Уточняется, что пособия рассчитаны на 3.3 млн детей в возрасте до трех лет. Средства будут выделены из федерального бюджета. Если в семье несколько детей в возрасте до 3х лет, то пособие будет выплачено на каждого ребенка. По заявлению родителей – на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда – выплаты будут производиться в течение 3х месяцев.



«Деньги будут выплачиваться в апреле — июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось три года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка», — сказали в министерстве.