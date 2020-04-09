Армия останется без выпускников школ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о том, что этой весной не будут призывать для прохождения военной службы выпускников школ. Таким образом, выпускникам дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.



Г-н Герасимов уточнил, что школьников, которых могли бы призвать в армию этой весной, насчитывается 15 тысяч из общего количества призывников в 650 тысяч, пишут РИА Новости. Весенний призыв 2020 года стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Впрочем, отправки новобранцев для службы по месту назначения начнутся не ранее 20 мая на фоне распространения коронавируса.



Тем временем, глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о том, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка не помешает проведению государственных экзаменов и защиты дипломов в вузах.



«Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные экзамены, защиту дипломов — абсолютное большинство можно организовать онлайн. Как поступление, так и сдачу», — поведал г-н Фальков в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.