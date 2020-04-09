|
Армия останется без выпускников школ
9 апреля в 16:24 Государство 0 162 Иван Тихонов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о том, что этой весной не будут призывать для прохождения военной службы выпускников школ. Таким образом, выпускникам дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.
Г-н Герасимов уточнил, что школьников, которых могли бы призвать в армию этой весной, насчитывается 15 тысяч из общего количества призывников в 650 тысяч, пишут РИА Новости. Весенний призыв 2020 года стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Впрочем, отправки новобранцев для службы по месту назначения начнутся не ранее 20 мая на фоне распространения коронавируса.
Тем временем, глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о том, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка не помешает проведению государственных экзаменов и защиты дипломов в вузах.
«Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные экзамены, защиту дипломов — абсолютное большинство можно организовать онлайн. Как поступление, так и сдачу», — поведал г-н Фальков в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Минздрав описал 5 ключевых симптомов коронавируса9 апреля в 17:40 Медицина
Курс валют Центробанка на 10 апреля: рубль чувствует себя уверенно9 апреля в 15:57 Финансовые рынки
Ситуация с распространением коронавируса в России на 9 апреля9 апреля в 12:03 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Волеизъявлению объявили карантин Малый и средний бизнес может не опасаться отключения коммунальных услуг Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 3 апреля Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 6 апреля Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие?