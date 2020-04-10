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Правительство нашло способ помочь регионам в борьбе с коронавирусом

16 апреля в 16:52 Государство 0 131 Иван Тихонов
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В рамках заседания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что у правительства есть план мер по поддержке регионов в условиях распространения коронавируса и вызванного ним кризиса. Так, планируется снятие ограничений на предоставлении регионами финансовой помощи друг другу.

Премьер уточнил, что с начала 2021 года будут сняты ограничения на горизонтальные бюджетные кредиты, а регионам предоставят возможность кредитовать друг друга. Предполагается, что регионы смогут занять средства у других регионов на срок до 3х лет, пишет РБК. Глава правительства добавил, что соответствующие поправки в Бюджетный кодекс уже готовятся для внесения на рассмотрение Госдумой.

По мнению премьера, внесение поправок предоставит регионам «больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей». Правительство намерено выделить регионам дополнительные средства для выполнения последними своих социальных обязательств. С этой целью г-н Мишустин попросил Минфин интенсифицировать подготовку необходимых актов, дабы форсировать поступление средств в регионы.
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