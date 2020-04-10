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Госдума упростила процедуру получения российского гражданства

17 апреля в 15:57 Государство 0 197 Иван Тихонов
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Сегодня, 17 апреля, нижняя палата парламента приняла законопроект, который позволяет подавать заявления на получение российского гражданства без отказа от иностранного.

В пояснительной записке к документу говорится: «С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства».

Законопроект предусматривает исключение нормы требования о необходимости трехлетнего срока пребывания в РФ и наличия законного источника получения средств для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств при подаче заявления на получение российского гражданства, пишут РИА Новости. Идентичная норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданами РФ, которые проживают в РФ и имеют в браке общих детей, а также на иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Согласно документу, упрощена будет и процедура получения гражданства РФ гражданами Казахстана, Молдавии, Белоруссии и Украины: они смогут подать заявление без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.
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