Президент РФ разъяснил ситуацию с коронавирусом

В рамках совещания с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России президент Владимир Путин заявил о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной. Он добавил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди.



Глава государства призвал сделать все возможное, дабы сгладить пик заболеваемости и сократить срок прохождения «плато». Он добавил, что благодаря введенному режиму нерабочих дней процесс распространения инфекции удалось затормозить.



«За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения», - передают слова В. Путина РИА Новости.



Владимир Путин заверил, что будет продолжать взаимодействовать с вирусологами. Он также подчеркнул, что медицинские работники должны быть обеспечены надежной защитой от заражения коронавирусной инфекцией. Кроме всего, президент призвал обратить особое внимание на беременных женщин, новорожденных и детей.



Напомним, по состоянию на сегодня, 20 апреля, общее количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ составило 27 121 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов.