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Президент РФ разъяснил ситуацию с коронавирусом
Сегодня в 16:20 Государство 0 109 Иван Тихонов
В рамках совещания с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России президент Владимир Путин заявил о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной. Он добавил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди.
Глава государства призвал сделать все возможное, дабы сгладить пик заболеваемости и сократить срок прохождения «плато». Он добавил, что благодаря введенному режиму нерабочих дней процесс распространения инфекции удалось затормозить.
«За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения», - передают слова В. Путина РИА Новости.
Владимир Путин заверил, что будет продолжать взаимодействовать с вирусологами. Он также подчеркнул, что медицинские работники должны быть обеспечены надежной защитой от заражения коронавирусной инфекцией. Кроме всего, президент призвал обратить особое внимание на беременных женщин, новорожденных и детей.
Напомним, по состоянию на сегодня, 20 апреля, общее количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ составило 27 121 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов.
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