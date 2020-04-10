Главная > Государство

Президент РФ разъяснил ситуацию с коронавирусом

Сегодня в 16:20 Государство 0 109 Иван Тихонов
1 Изображение

В рамках совещания с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России президент Владимир Путин заявил о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной. Он добавил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди.

Глава государства призвал сделать все возможное, дабы сгладить пик заболеваемости и сократить срок прохождения «плато». Он добавил, что благодаря введенному режиму нерабочих дней процесс распространения инфекции удалось затормозить.

«За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения», - передают слова В. Путина РИА Новости.

Владимир Путин заверил, что будет продолжать взаимодействовать с вирусологами. Он также подчеркнул, что медицинские работники должны быть обеспечены надежной защитой от заражения коронавирусной инфекцией. Кроме всего, президент призвал обратить особое внимание на беременных женщин, новорожденных и детей.

Напомним, по состоянию на сегодня, 20 апреля, общее количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ составило 27 121 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В Гражданском кодексе появится «принцип разумного терпения» в отношении соседей

Сегодня в 17:01 Право

Коронавирус в России: актуальная статистика на 20 апреля

Сегодня в 12:00 Медицина

Российский бюджет может недосчитаться 5.6 трлн рублей в 2020 году – «Известия»

Сегодня в 11:51 Экономика и бюджет

Большинство россиян поддерживают идею переноса либо отмены майских праздников

Сегодня в 11:00 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Россиян предупредили о росте цен на связь в 2020 году В ГД внесли обновленную редакцию законопроекта о покупке сим-карт через интернет при помощи биометрических данных Минстрой считает сферу ЖКХ пострадавшей от коронавируса Кудрин: до конца года безработица в РФ может существенно вырасти Главный врач больницы в Коммунарке вернулся к работе, излечившись от коронавируса

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru