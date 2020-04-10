Перечень системообразующих организаций в РФ расширен интернет-компаниями

Минкомсвязи обнародовало список системообразующих организаций экономики РФ в сфере информации и связи. Перечень включает в себя 79 организаций, работающих в сфере информационных технологий, СМИ, а также операторы связи и книжные издательства.



В перечень вошли такие интернет-гиганты, как «Яндекс» и Mail.ru Group. Среди компаний, занятых в сфере информационной безопасности, свое место в перечне нашли: «Лаборатория Касперского», «Информзащита» и Positive Technologies. ИТ-сектор также представляют компании «Ай-Теко», 1С, «Ланит» и IBS.



При формировании списка системообразующих организаций, пишут РИА Новости, Минкомсвязи брало во внимание следующие критерии: выручка, наличие общественно значимых сервисов в интернете, обеспечение информационной безопасности, разработка и эксплуатация государственных информсистем, а также ежемесячная аудитория.



Тем временем, Минпромторг дополнил список системообразующих предприятий в сфере промышленности и торговли 246 компаниями из 15 различных отраслей, пишут РИА Новости.