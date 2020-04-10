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Перечень системообразующих организаций в РФ расширен интернет-компаниями
21 апреля в 20:23 Государство 0 283 Иван Тихонов
Минкомсвязи обнародовало список системообразующих организаций экономики РФ в сфере информации и связи. Перечень включает в себя 79 организаций, работающих в сфере информационных технологий, СМИ, а также операторы связи и книжные издательства.
В перечень вошли такие интернет-гиганты, как «Яндекс» и Mail.ru Group. Среди компаний, занятых в сфере информационной безопасности, свое место в перечне нашли: «Лаборатория Касперского», «Информзащита» и Positive Technologies. ИТ-сектор также представляют компании «Ай-Теко», 1С, «Ланит» и IBS.
При формировании списка системообразующих организаций, пишут РИА Новости, Минкомсвязи брало во внимание следующие критерии: выручка, наличие общественно значимых сервисов в интернете, обеспечение информационной безопасности, разработка и эксплуатация государственных информсистем, а также ежемесячная аудитория.
Тем временем, Минпромторг дополнил список системообразующих предприятий в сфере промышленности и торговли 246 компаниями из 15 различных отраслей, пишут РИА Новости.
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