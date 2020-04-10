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Правительство отсрочило проведение плановых поверок бытовых счетчиков
22 апреля в 16:07 Государство 0 222 Иван Тихонов
Росстандарт заявил о решении правительства отсрочить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года. В ведомстве добавили, что бытовые приборы могут использоваться физлицами-потребителями коммунальных услуг даже с истекшим сроком поверки. Меры, направленные на минимизацию рисков распространения коронавируса, регулируются соответствующим постановлением кабмина.
В Росстандарте уточнили, что УК и ресурсоснабжающие компании должны будут принимать показания счетчиков для расчета оплаты использованных услуг. В то же время в ведомстве предупреждают граждан о возможных мошеннических действиях в сегменте поверки бытовых приборов.
«Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», - предупредили в Росстандарте.
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