Правительство отсрочило проведение плановых поверок бытовых счетчиков

Росстандарт заявил о решении правительства отсрочить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года. В ведомстве добавили, что бытовые приборы могут использоваться физлицами-потребителями коммунальных услуг даже с истекшим сроком поверки. Меры, направленные на минимизацию рисков распространения коронавируса, регулируются соответствующим постановлением кабмина.



В Росстандарте уточнили, что УК и ресурсоснабжающие компании должны будут принимать показания счетчиков для расчета оплаты использованных услуг. В то же время в ведомстве предупреждают граждан о возможных мошеннических действиях в сегменте поверки бытовых приборов.



«Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», - предупредили в Росстандарте.