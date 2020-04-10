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Кремль: президент РФ готовит «большое выступление»

28 апреля в 16:04 Государство 0 288 Иван Тихонов
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Сегодня, 28 апреля, после 15.00 МСК в рамках совещания с правительством и губернаторами регионов Владимир Путин запланировал «большое выступление». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе онлайн-встречи будут затронуты темы оснащения регионов коечными местами, «в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», цитируют слова г-на Пескова РИА Новости.

Кроме докладов глав регионов, на совещании планируются выступления главы Роспотребнадзора, главы Минздрава и мэра Москвы.
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