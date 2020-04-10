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Материнский капитал без заявлений получили порядка 50 тысяч семей

Сегодня в 12:49 Государство 0 131 Иван Тихонов
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Глава Минтруда Антон Котяков сообщил о количестве семей, которые получили материнский капитал с середины апреля без подачи заявления.
«За это время было выдано порядка 50 тысяч сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», - передают слова министра в пресс-службе ведомства.

В Министерстве уточнили, что все сведении о рождении ребенка, которые дают право на получение материнского капитала, поступают в Пенсионный фонд России из госреестра записей актов гражданского состояния. Информация об оформлении сертификата отсылается в личный кабинет мамы новорожденного на портале госуслуг или на сайте ПФР.

Напомним, в нынешнем году размер выплат в рамках материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, на второго ребенка – плюс 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок появился на свет в текущем году, размер выплаты составит 616 617 рублей. Если в семье есть двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы маткапитала, и в 2020 году в семье вновь родится малыш, то родители также получат 616 617 рублей.
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