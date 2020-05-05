6 мая станет известен план поэтапного выхода России из режима сомоизоляции

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что 6 мая президент проведет онлайн-совещание по вопросу поэтапного выхода из режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.



«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», ― цитируют слова г-на Пескова РИА Новости.



Одновременно с этим Роспотребнадзор с рабочей группой Госсовета и члены правительства обязаны до 5 мая разработать рекомендации по плавному, поэтапному выходу экономики из режима ограничений. Помимо этого, кабмин должен представить доклады о поддержке экономики и отчеты о страховании медицинских сотрудников.



Тем временем, глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 2х миллиардов рублей субсидий для поддержки МСП на фоне пандемии.



«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2000000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в распоряжении, обнародованном на портале правовой информации.



Напомним, 28 апреля глава государства продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, действовавший в стране с начала апреля, а также поручил разработать план выхода из режима самоизоляции с 12 мая.