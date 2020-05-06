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Все средства на коронавирус: российские регионы освободили от долгов по бюджетам

5 мая в 17:57 Государство 0 240 Иван Тихонов
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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении российских регионов от платежей по бюджетам в 2020 году. Решение принято на фоне пандемии коронавируса.

Вырученные средства в связи с отменой выполнения обязательств в текущем году регионы смогут направить на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вдобавок, дабы обеспечить экономическую устойчивость, средства могут быть потрачены на компенсацию сокращения доходов.

В постановлении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что субъекты в 2021-2024 гг. должны будут ежегодно выплачивать по 5% долга, а в 2025-2029 гг. – оставшиеся финансовые обязательства равными частями. Досрочное погашение задолженности – одна из доступных опций.
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