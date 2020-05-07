Триллион рублей долгов или Чего ожидать сегменту ЖКУ

Последствия пандемии коронавируса могут негативно сказаться на платежеспособности потребителей коммунальных услуг. Так, по итогам текущего года общий долг за ЖКУ может составить 1.6 трлн рублей. Причем, на фоне финансовых трудностей, связанных с эпидемией, наибольшую «лепту» в общий долг вложат предприятия промышленности и юрлица. Такие прогнозы озвучила «Известиям» Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».



Между тем, согласно данным Росстата, общий долг за ЖКУ в России по итогам 2019 года составил 1.39 млрд рублей. Из них задолженность граждан – 615 млрд рублей, остальная сумма – юрлица и предприятия. В Минстрое указывают, что, несмотря на общую тенденцию увеличения задолженности по «коммуналке», растет и уровень собираемости платежей – до 96% по итогам 2019 года.



В ОНФ «Жилье и городская среда» констатируют, что в 2020 году на фоне снижения платежеспособности граждан и бизнеса, ухудшения экономической ситуации и введения временного моратория на начисление пеней за просрочку платежей, платежная дисциплина ухудшится. В Минстрое подтверждают ухудшение платежной дисциплины, пишут «Известия». Эксперты указывают на то, что в марте собираемость платежей сократилась на 5-20%, а по итогам апреля может упасть еще больше – до 30-50%.