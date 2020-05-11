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Президент РФ запланировал седьмое обращение к россиянам по ситуации с коронавирусом

11 мая в 15:56 Государство 0 350 Иван Тихонов
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В Кремле анонсировали очередное обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обращение, запланированное на вторую половину дня 11 мая, пройдет в рамках совещания с профильными ведомствами по ситуации с коронавирусом. Предполагается, что президент затронет тему поддержки экономики и граждан на фоне пандемии.

Сегодняшнее обращение Владимира Путина к россиянам станет уже седьмым по счету с начала распространения коронавирусной инфекции. Предыдущие обращения состоялись 25 марта, 2 апреля, 8 апреля, 15 апреля, 16 апреля и 28 апреля. Каждое выступление было связано с информированием населения о ситуации с распространением COVID-19, государственными мерами поддержки граждан и бизнеса, необходимостью введения и продления режима самоизоляции.

В ходе последнего видеообращения глава государства продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно с сохранением заработной платы. Президент поручил губернаторам и правительству разработать план поэтапного выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Помимо этого, правительству поручено рассмотреть вопрос об установлении порядка льготного исчисления трудового стажа медицинских работников за период его работы с инфицированными коронавирусной инфекцией.
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