Новое обращение Владимира Путина к россиянам - главное 11 мая в 17:50 Государство 359 Иван Тихонов 1 Изображение

Обращение Владимира Путина к россиянам, 11 мая 2020 года. Главные тезисы



Сегодня 11 мая истекает ранее объявленный режим нерабочих дней. Он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, и получили ресурс времени, чтобы повысить готовность всей системы здравоохранения. Число коек возросло с 29 тысяч до 130 тысяч. В каждом регионе страны есть готовность к оказанию специализированной помощи. Врачи знают о болезни больше, чем вначале эпидемии. Они используют и свой опыт и опыт других государств. Благодаря заранее принятым мерам сохранены тысячи жизней. Решающая роль принадлежит врачам, медсестрам. Граждане страны благодарят их за самоотверженный труд.



Обращаю внимание всех руководителей надзорных ведомств: врачей нужно обеспечить всем необходимым.



Мы на порядок нарастили количество тестов. У нас один из самых высоких показателей в мире. Мы можем выявлять болезнь на ранних стадиях. Мы можем защитить самого человека, пресечь распространение инфекции.



Граждан тревожит информация о новых случаях заражения. Но сколько мы пропустили случаев заражения? Уже к середине мая мы удвоим количество тестирования и доведем ее до 300 тысяч в сути.



Мы можем переходить к следующему этапу смягчения ограничения. Он не можем быть одномоментным. Шаг за шагом, последовательно. Смягчение должно проходить при соблюдении всех условий гарантий безопасности.



Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. На предстоящих этапах нужно действовать более тонко, а не под общую кальку. С завтрашнего дня, единый период нерабочих дней для всей страны завершается.



Но не завершается борьба с эпидемией. Нам нельзя допустить срыва и отката назад.



Выход из режима ограничений быстрым не будет. Начиная с 12 мая на всех этапах необходимо сохранять общие санитарные требования и дополнительные требования. Главы регионов должны обеспечить соблюдение требований.



Никаких массовых мероприятий, а все работающие предприятия и магазины должны соблюдать санитарные нормы.



Люди старших возрастов - вам нелегко в разлуке с детьми и внуками. Но нужно потерпеть. Режим самоизоляции сохраняется, чтобы оградить вас от болезни.



Повышенные риски несут сотрудники социальных учреждений. Им полагаются дополнительные выплаты на 3 месяца.



Ситуация в регионах различается. Субъекты получили возможность принимать гибкие решения о характере эпидемиологических мер: смягчать или дополнять.



Продолжат работать организации непрерывного цикла, медицинские учреждения, органы власти. С 12 мая восстановление деятельности предприятий важных отраслей, в которых занято большое количество людей. Предприятия могут быть открыты, а могут быть приостановлены. Главы регионов должны держать этот вопрос на контроле.



Мы расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий. Приняты новые пакеты мер по поддержке экономики и бизнеса. Ответственность регионов исключительна велика по реализации профилактических мер, определения режима работы конкретных предприятий. Все заинтересованы в том, чтобы экономика восстановилась как можно быстрее.



Впереди долгий и сложный процесс, который не дает права на ошибку.



Эпидемия ударила по экономике и социальной сфере. Мы приняли решение поддержать всех те, кому нужна помощь. Но нужны дополнительные действия.



Меры поддержки



Семьи с детьми. Дополнительные выплаты уже начали выделять на семей с детьми до 3х лет, а также тем семьям, где родители временно потеряли работу. Но в прямой поддержке государства нуждается гораздо большее количество семей. Накопленные резервы позволяют нам принять следующее: в 2 раза повысить минимальное пособие по уходу на ребенком для неработающих. Вдобавок, для семей, которые не могут претендовать на маткапитал по новым правилам, получат 5000 тысяч рублей. Таким образом, пособие смогут получить все семьи, в которых есть дети до 3х лет. Единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с 3 до 15 лет с 1 июня текущего года. Такую поддержку получат 27 млн детей.



Нужно максимально снизить риски роста безработицы в стране. Нужно сделать так, чтобы сохранялся потенциал бизнеса, чтобы люди сохраняли рабочие места, чтобы предприятия наращивали свои коллективы. Предприятия, которые максимально сохранили свой коллектив, могут рассчитывать на государственную помощь в выплате зарплат.



Новые меры бизнесу

Специальная программа кредитования для предприятий для выплаты зарплаты. На дополнительные меры господдержки могут рассчитывать около 1.5 млн предприятий.



Для самозанятых, официально оформленным, - вернуть уплаченный налог на доход в 2019 самозанятым.



Для ИП предоставить налоговый вычет в размере 1 МРОТ страховых взносов. Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Коронавирус не щадит никого: Дмитрий Песков сообщил об инфицировании COVID-19 Сегодня в 16:59 Медицина Минтруда и профсоюзы рассмотрят возможность приравнивания минимального оклада к МРОТ Сегодня в 16:35 Рынок труда Рубль продолжил путь укрепления после праздничных выходных Сегодня в 16:01 Финансовые рынки Эксклюзив: биткоин снова на подъеме Сегодня в 15:42 Финансовые рынки