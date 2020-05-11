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Минстрой предлагает снизить максимальную долу расходов на оплату «коммуналки» до 15%

Сегодня в 11:37 Государство 0 124 Иван Тихонов
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В Минстрое считают целесообразным уменьшить максимальную долю расходов граждан на оплату услуг ЖКУ с 22% до 15%. В ведомстве указывают на то, что сегодня в 58 регионах РФ установлен максимальный порог в 22%, в 24 регионах он варьируется от 15% до 21%, а еще в 3 регионах он составляет менее 15%.

Авторы инициативы полагают, что снижение максимального порога позволит увеличить количество домохозяйств, претендующих на получение субсидий на оплату «коммуналки», пишут «Известия». Согласно законодательным нормам, расходы на оплату ЖКУ, превышающие предельно допустимую долю в доходе семьи, компенсируются за счет региональных бюджетов.

По подсчетам Общероссийского народного фронта, в прошлом году субсидии на оплату коммунальных услуг получали порядка 3 млн семей; на эти цели было выделено 71 млрд рублей. В профильном комитете ГД подсчитали, что для реализации предложений Минстроя понадобится дополнительно порядка 30 млрд рублей ежегодно, а это еще +1 млн семей с правом на получение субсидии.

Новелла, разработанная Минстроем, уже направлена на рассмотрение правительством.
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