Премьер рассказал, какое количество регионов готовы к смягчению карантина

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Это представляется возможным, по словам главы правительства, поскольку в этих субъектах «за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными».



Глава кабмина подчеркнул, что введение режима самоизоляции позволило выиграть время и не допустить резкого роста заболеваемости, хотя ситуация остается непростой. Он добавил, что по осторожным оценкам, динамика позитивная.



Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусной инфекцией не стабилизировалась лишь в некоторых субъектах РФ. Местные власти вовремя отреагировали на пандемию, а посему регионов, где ситуация не стабилизировалась, не более семи.



«У нас есть считанное количество регионов, которые в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима сегодня не входят сегодня в число регионов со стабильной эпидситуацией. Их очень малое количество, не больше семи», — сказала г-жа Попова в интервью каналу «Россия 24».



Говоря о тенденции уменьшения количества выявляемых случаев заболевания COVID-19, глава ведомства отметила, что дальнейшая динамика зависит от того, как граждане соблюдали меры предосторожности во время майских праздников, пишут «Известия».