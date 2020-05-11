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Деньги ушли: Минфин перечислил средства на поддержку регионов

28 мая в 15:32 Государство 0 182 Иван Тихонов
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Во исполнение распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 мая Министерство финансов перечислило 100 млрд рублей 56 российским регионам в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что средства будут распределены между регионами, чьи доходы упали в результате распространения коронавирусной инфекции.

«Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», — пояснили в ведомстве.

По состоянию на сегодня, 28 мая, общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 379 051. Суточный прирост составил 8371 случай. Общее количество летальных исходов – 4142, а количество излечившихся – 150 993 человека.
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