|
Деньги ушли: Минфин перечислил средства на поддержку регионов
28 мая в 15:32 Государство 0 182 Иван Тихонов
Во исполнение распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 мая Министерство финансов перечислило 100 млрд рублей 56 российским регионам в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что средства будут распределены между регионами, чьи доходы упали в результате распространения коронавирусной инфекции.
«Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», — пояснили в ведомстве.
По состоянию на сегодня, 28 мая, общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 379 051. Суточный прирост составил 8371 случай. Общее количество летальных исходов – 4142, а количество излечившихся – 150 993 человека.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Динамика распространения коронавируса в России на 28 мая28 мая в 16:42 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Коронавирус в России: актуальная статистика на 25 мая Ситуация с распространением коронавируса в России на 22 мая Депутаты намерены ввести ответственность за нарушения использования цифровых активов Трагедия в Пакистане: жертвами авиакрушения могли стать 107 человек Оперативные данные о распространении коронавируса в России на 26 мая