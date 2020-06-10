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В Генпрокуратуре назвали лидеров и антилидеров в рейтинге регионов по коррумпированности

Сегодня в 12:56 Государство 0 32 Иван Тихонов
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Чувашия, Мордовия, Камчатский край, а также Оренбургская, Архангельская, Брянская, Саратовская, Магаданская, Новгородская и Тюменская области – регионы с наивысшим показателем коррумпированности в РФ. Коэффициент преступлений, связанных с коррупцией, в этих регионах варьируется от 26.31 до 29.68 на 100 тысяч человек. Такие данные обнародовала Генпрокуратура России.

В то же время наименее коррумпированными регионами ведомство назвало Ямало-Ненецкий АО, Севастополь, Хакасию, Ингушетию, Алтайский край, Санкт-Петербург, а также Московскую, Мурманскую, Вологодскую и Пензенскую области. Здесь коэффициент коррупционной преступности варьируется от 6.41 до 9.94 на 100 тысяч населения.

В Генпрокуратуре указывают на то, что большинство преступлений в данной сфере связаны с освоением бюджетных средств, при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, в сфере ЖКХ, пишут РИА Новости. По итогам 2019 года общий уровень преступности в России составил 21.1 правонарушения на 100 тысяч человек. В 2018 году этот коэффициент был равен 20.8 преступлений на 100 тысяч населения.

В общей сложности в прошлом году в РФ выявили 235 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, сообщают в ведомстве. Паче того, уровень преступлений, связанных с коррупцией в области госзакупок, вырос на 74%, а число групповых преступлений увеличилось на 17%.
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