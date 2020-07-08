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«Фортуна» повернулась лицом к «Северному потоку – 2»

7 июля в 12:40 Государство 0 306 Карина Мелова
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Как известно, именно разрешения Дании российские трубоукладчики ждали очень долго, прежде чем приступить к работе над СП – 2. Кроме того, в составленном Датским энергетическим агентством документе накладывалось строгое ограничение на вид используемой техники: допускалось применение исключительно динамического позиционирования судов.

Правительство Дании запретило задействовать суда с якорным позиционированием из-за близости средоточия оставшихся на дне от I мировой войны боеприпасов и химического оружия к предполагаемой линии прохождения газопровода.

По последним данным, однако, Датское энергетическое агентство установило, что оставшийся отрезок «Северного потока – 2» не входит в «зону риска», в связи с чем ведомство выдало разрешение на выполнение работ с привлечением трубоукладчиков с якорным и динамическим позиционированием, что означает возможность проведения строительства при помощи суден «Академик Черский» (динамическое позиционирование) и «Фортуна» (якорная система).
По материалам «Ведомостей»
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