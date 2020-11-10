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Исполнительной власти пообещали оптимизацию
16 ноября в 15:05 Государство 0 230 Иван Тихонов
В рамках совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин заявил о готовности к реформе исполнительной власти в федеральных и региональных органах. В частности, премьер сообщил о начале оптимизации штата чиновников уже с января следующего года.
«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — цитирует слова премьера РБК.
Предполагается, что в министерствах и регионах будет сокращено 5-10% должностей чиновников. По мнению главы правительства такая оптимизации поспособствует повышению эффективности работы исполнительной власти в России.
«В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%», — уточнил Михаил Мишустин.
В то же время правительство планирует расширить возможности граждан для обращения в госорганы посредством портала «Госуслуги». Каждому пользователю станет доступна функция направить обращение в Минздрав, Министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления непосредственно из личного кабинета на портале.
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