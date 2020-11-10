В Общественной палате считают необходимым ввести обязательную проверку проводки в квартирах

Члены Общественной палаты и НП «ЖКХ контроль» направили письмо министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с предложением ввести в РФ обязательные плановые проверки проводки в квартирах. Авторы инициативы указывают на то, что жильцы, как правило, не обладают достаточными навыками и знаниями, чтобы самостоятельно оценить состояние проводки. Этим должны заниматься специализированные службы.



Ныне система электроснабжения многоквартирных домов подвергается осмотру специалистами дважды в год. Впрочем, осмотры проводятся в подъездах. В то же время ответственными за состояние проводки в квартирах выступают их владельцы. В МЧС констатируют, что практически каждый второй пожар в квартирах происходит из-за неисправностей электропроводки.



Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, что для проверки состояния электропроводки в квартире необходимо провести замеры сопротивления изоляции специальным прибором мегаомметром. Средняя стоимость таких работ оптом составляет 1 тысячу рублей на квартиру, но в частном порядке такие услуги могут стоить дороже.



Инициативу проводить плановую проверку проводки в квартирах поддержали в общественном совете при Минстрое. В комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ отметили, что инициатива достойна внимания.