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Премьер-министр рассказал, как в РФ будут определять нуждающихся семей

20 ноября в 16:20 Государство 0 188 Иван Тихонов
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В ходе совещания по социальной сфере премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует до конца текущего года запустить пилотный проект по определению нуждающихся семей. Этот проект поможет в оказании им адресной государственной поддержки.

Премьер уточнил, что определять нуждающихся будут на основе информации, поступающей в государственные информационные системы. Предполагается, что на первом этапе пилотный проект заработает в Татарстане и в Нижегородской области, пишут РИА Новости. Ответственные за внедрение проекта – Минтруда, МЭР, ФНС, Минфин, ФСС, ПФР и Росстат.

Михаил Мишустин добавил, что реализовать проект планируется в три этапа.

Первый этап займет полтора месяца; это время необходимо, чтобы наполнить реестр нужными данными. На два других этапа будет заложено по одному месяцу, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах. На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил глава кабмина.
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