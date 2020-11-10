Премьер-министр рассказал, как в РФ будут определять нуждающихся семей

В ходе совещания по социальной сфере премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует до конца текущего года запустить пилотный проект по определению нуждающихся семей. Этот проект поможет в оказании им адресной государственной поддержки.



Премьер уточнил, что определять нуждающихся будут на основе информации, поступающей в государственные информационные системы. Предполагается, что на первом этапе пилотный проект заработает в Татарстане и в Нижегородской области, пишут РИА Новости. Ответственные за внедрение проекта – Минтруда, МЭР, ФНС, Минфин, ФСС, ПФР и Росстат.



Михаил Мишустин добавил, что реализовать проект планируется в три этапа.



Первый этап займет полтора месяца; это время необходимо, чтобы наполнить реестр нужными данными. На два других этапа будет заложено по одному месяцу, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах. На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил глава кабмина.