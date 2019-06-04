|
МЭР предлагает выдавать «краткосрочным» арендодателям идентификаторы
3 июня в 15:51 Налоги 1 219 Иван Тихонов
МЭР предлагает обязать собственников жилой недвижимости, сдаваемой в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, получать идентификаторы. По мнению министерства, такая мера поспособствует усовершенствованию регулирования сегмента туристического жилья.
Инициатива предполагает выдачу специального идентификатора для каждого собственника либо для каждого жилого помещения, пишет «Ъ». При размещении объявлений на площадках-агрегаторах и иных видах рекламы собственники будут обязаны указывать полученный идентификатор. В случае его отсутствия и собственник, и площадка, где размещено объявление, будут оштрафованы.
Разработка законодательных норм, регулирующих рынок туристического жилья, будет вестись совместно с ФНС, Минфином, МВД и Росреестром. В июне МЭР предоставит на обсуждение заинтересованным ведомствам первый вариант законопроекта.
Юристы полагают, что выдача идентификаторов не устранит проблему уклонения от уплаты налогов собственниками «краткосрочного» жилья; такой подход найдет отклик лишь у тех, кто заинтересован в подтвержденной хорошей репутации на определенных площадках-агрегаторах.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Рождаемость в России падаетСегодня в 13:24 Государство
В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детейСегодня в 13:12 Налоги
Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%Сегодня в 11:56 Рынок труда
Дизайн электронного паспорта будет разработан за летоСегодня в 11:07 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей Финансирование завершения долгостроев будет упрощено
Архив статей
Как Вы оцениваете инициативу по налогообложению владельцев арендного жилья? По Вашему мнению, как отразится нововведение на рынке краткосрочной аренды жилья?
Важно понимать, что никакой новый налог не вводится. Арендодатели, сдающие жильё на короткий срок, всегда должны были платить налоги. Просто государство не следило и не наказывало. А сейчас начнёт.
Для рынка эта инициатива позитивна в том плане, что государство решило регулировать, а не запрещать. Могло и запретить, как хостелы в жилых домах. Пока есть вопросы, как контроль будет реализован на практике, но рано или поздно процедуры будут доведены до ума. Все арендодатели будут работать официально. Это неизбежно. Цены от этого вырастут, но незначительно. Сравните: тот же Букинг.ком берёт с хозяев комиссию до 20%, а, например, зарегистрировавшись самозанятым, хозяин заплатит государству 4%. Индивидуальные предприниматели 6%. Конечно, рынок потрясет, пока все привыкнут, но наверняка государство даст отсрочку, и даже после её окончания не будет в первое время лютовать. Сложнее всего придётся доскам объявлений и онлайн-службам бронирования жилья. Думаю, функции контроля будут возложены в первую очередь на нас. И штрафы в случае чего мы получим первыми. Но мы приспособимся. Это бизнес.