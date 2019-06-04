МЭР предлагает выдавать «краткосрочным» арендодателям идентификаторы

МЭР предлагает обязать собственников жилой недвижимости, сдаваемой в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, получать идентификаторы. По мнению министерства, такая мера поспособствует усовершенствованию регулирования сегмента туристического жилья.



Инициатива предполагает выдачу специального идентификатора для каждого собственника либо для каждого жилого помещения, пишет «Ъ». При размещении объявлений на площадках-агрегаторах и иных видах рекламы собственники будут обязаны указывать полученный идентификатор. В случае его отсутствия и собственник, и площадка, где размещено объявление, будут оштрафованы.



Разработка законодательных норм, регулирующих рынок туристического жилья, будет вестись совместно с ФНС, Минфином, МВД и Росреестром. В июне МЭР предоставит на обсуждение заинтересованным ведомствам первый вариант законопроекта.



Юристы полагают, что выдача идентификаторов не устранит проблему уклонения от уплаты налогов собственниками «краткосрочного» жилья; такой подход найдет отклик лишь у тех, кто заинтересован в подтвержденной хорошей репутации на определенных площадках-агрегаторах.